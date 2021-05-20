В Тюмени задержали грабителей, два раза за два года напавших на одну и ту же женщину. Скриншот из видео.

В Тюмени задержали двух грабителей, напавших два раза за два года на одну и ту же женщину. Первый случай произошел в 2016 году: они, угрожая ножом сотруднице одного из пунктов приёма металлолома, похитили из кассы около 30 тысяч рублей.

Тогда личности нападавших – сводных братьев 28 и 45 лет – были установлены, но задержать их не удалось. Спустя год родственники снова напали на приёмщицу металлолома. На этот раз они использовали электрошокер и похитили 50 тысяч рублей и золотые серьги.

– В мае 2021 года сотрудники уголовного розыска задержали скрывающихся налётчиков. Подозреваемые признались, что похищенные серьги отнесли в ломбард города Ишима, а деньги потратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Разбой». В настоящее время оба мужчины задержаны.