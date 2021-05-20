Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2021 года увеличилось на 57 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 57 и составило 36 164 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 66 человек выздоровели (за весь период - 34559), семь детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 603 человека остаются под медицинским наблюдением, 334 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 232 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 983 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 974 908 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 117 361 летальный исход, выздоровели 4 591 770 человек.