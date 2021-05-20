На расселение тюменцев из ветхого жилья потратят еще полмиллиарда рублей. Фото: Вадим Бегун

На расселение тюменцев из ветхого жилья выделят 536,2 миллиона рублей. Вопрос находится на особом контроле регионального правительства.

– Аванс в размере 20% уже поступил в бюджет Тюменской области. Законтрактовать средства планируется уже в 2021 году, ведутся переговоры с застройщиками жилья, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства региона Мария Хожаева.

По информации ведомства, на сегодняшний день расселено 70,18 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Полностью завершено расселение в Голышмановском округе, Вагайском и Исетском районах.

Всего в рамках программы подлежит расселению 147,24 тысячи квадратов аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, – это 378 многоквартирных домов и 3 709 жилых помещений.