Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 11:41

На расселение тюменцев из ветхого жилья потратят еще полмиллиарда рублей

Вопрос находится на особом контроле регионального правительства
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На расселение тюменцев из ветхого жилья потратят еще полмиллиарда рублей.

На расселение тюменцев из ветхого жилья потратят еще полмиллиарда рублей.

Фото: Вадим Бегун

На расселение тюменцев из ветхого жилья выделят 536,2 миллиона рублей. Вопрос находится на особом контроле регионального правительства.

– Аванс в размере 20% уже поступил в бюджет Тюменской области. Законтрактовать средства планируется уже в 2021 году, ведутся переговоры с застройщиками жилья, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства региона Мария Хожаева.

По информации ведомства, на сегодняшний день расселено 70,18 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Полностью завершено расселение в Голышмановском округе, Вагайском и Исетском районах.

Всего в рамках программы подлежит расселению 147,24 тысячи квадратов аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, – это 378 многоквартирных домов и 3 709 жилых помещений.