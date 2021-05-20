На тюменской таможне задержали груз с контрафактными автозапчастями из Казахстана. Фото - utu.customs.gov.ru.

На тюменской таможне задержали груз с поддельными автомобильными запчастями известных торговых марок из Казахстана. Недобросовестный бизнесмен планировал продать контрафактные подшипники, комплекты поршней, отопительные радиаторы, клапаны двигателя и многое другое (всего выявлено более пяти тысяч деталей) в Москве.

– Сотрудники мобильной группы обнаружили две тонны автозапчастей, маркированных товарными знаками SKF, Hyundai и Kia. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в одиннадцать миллионов рублей, – сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Он отметил, что установка таких запчастей может привести к поломке оборудования и серьезным травмам людей. В настоящий момент все собранные материалы переданы в полицию.