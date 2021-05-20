Лучшие каменщики УФО живут в Тюмени. Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

19 мая в Тюмени прошел федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по номинации «Лучший каменщик». За звание лучшего каменщика боролись 10 работников и 9 студентов из ХМАО-Югры и ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

Награды победителям и призерам вручал Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Первое место в группе рабочих занял наш земляк Аркадий Лепихин (каменщик 5-го разряда ИП «Бакин Валерий Кузьмич»).

Второе место тоже у тюменца – Николая Казаринова. Он работает каменщиком 4-го разряда в филиале АО «Мостострой-11» «Строительное управление».

Третье место у представителя ХМАО-Югры Артура Сафиуллина, каменщика ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

В группе студентов первое место занял студент ТИУ Вадим Меньщиков.

Второе место у челябинца Ивана Старикова (студент ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»). Бронза досталась студенту из ХМАО Марату Вильданову.

Все каменщики получили дипломы участников и памятные подарки от правительства Тюменской области и партнеров, а судейская команда и наставники – благодарности.

– «Славим человека труда» – это уникальный проект, потому что конкурсные условия максимально приближены к реальным производственным, которые мы сегодня видели на строительном объекте, где каменщики вели работы. Также этот конкурс позволяет открыть молодежи всю значимость и красоту рабочей профессии. Победители всегда востребованы у работодателей, так как его участники доказывают свой профессионализм и ответственный подход к делу, – сказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Отметим, что за годы реализации проекта поменялось мнение о роли и статусе рабочего человека в обществе, вырос престиж рабочих и инженерных специальностей. Доказательством тому служит увеличение численности абитуриентов, желающих поступить на рабочие специальности.