Тюменцам напомнили о правилах выбора вкусной клубники. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам напомнили о правилах выбора вкусной клубники. Главное – чтобы ягоды были сухие и без признаков гниения. К тому же их цвет должен быть однородным и насыщенным, а листики, обрамляющие ягоду, – зеленые.

– Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить. У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов, – советуют специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

По словам сотрудников ведомства, важно тщательно промыть ягоды перед употреблением, поскольку плоды спелой клубники бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями.

Кстати, перед мытьем ягод не надо удалять зеленые листья чашечки и стебель. Следует высыпать клубнику в большой чистый дуршлаг, промыть ягоды под струей чистой проточной воды, подождать минуту, пока стечет вода, и промокнуть вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.