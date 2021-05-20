У пьяного тюменца, гостившего в селе, из шорт украли 90 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское поступило сообщение о краже денег. У жителя Тюмени похитили 90 тысяч рублей.

Потерпевший вместе с женой приехал в гости к знакомым в село Верхний Ингал Исетского района. В ходе застолья супруги поссорились, мужчина решил возвратиться домой, вышел на трассу и остановил встречный автомобиль. Однако в момент он передумал ехать в Тюмень, а задумал покататься с новыми знакомыми.

– Один из пассажиров, находившихся в авто, воспользовался моментом и из кармана шорт нетрезвого мужчины достал деньги и присвоил их себе. Когда потерпевший вышел из машины, то заметив пропажу и позвонил в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанного – ранее судимого 21-летнего жителя Упоровского района – следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Основная часть похищенных денег изъята и возвращена.