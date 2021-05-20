Под Тобольском из-за работы подрались вахтовики. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение о том, что в областную больницу с ушибами и переломом ребра из села Карачино доставлен 43-летний житель Красноярского края. Выехавший на место происшествия участковый задержал подозреваемого и доставил его в отдел.

Мужчины работали вахтовым методом недалеко от села. Перед тем как поехать домой, рабочие заехали в местный магазин. Подозреваемый с потерпевшим остались наедине, и между ними возник конфликт по поводу работы.

– Пострадавший выразил недовольство своему коллеге, тот, не справившись с эмоциями, начал бить его по голове и телу. После того как потерпевший упал на землю, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов ногами, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный житель Кемеровской области 1987 года рождения свою вину признал. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.