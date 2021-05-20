В тюменских школах, откуда эвакуировали учеников, бомб не обнаружено. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменских школах, откуда накануне, 19 мая, эвакуировали учеников, бомб нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

– Специалисты группы разминирования завершили обследования. Взрывоопасных веществ не обнаружено, – прокомментировали сегодня в ведомстве.

Напомним, что в Тюмени вчера из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали несколько образовательных учреждений. В Ишиме подобная ситуация происходит уже третий день. На данный момент все проверки завершены.