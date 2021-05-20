В Тюмени у ТЦ скончался мужчина, его реанимировали две бригады скорой

В Тюмени у ТЦ скончался мужчина. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени у торгового центра «Остров» накануне, 19 мая, скончался мужчина. У него случился сердечный приступ.

Об инциденте в социальных сетях рассказала очевидица: «Я проходила мимо, передо мной мужчина начал помогать, я подошла, мы начали делать, что умеем, людей было очень много, которые учили, но не помогали! Люди вызывали скорую, а они так долго ехали. После неоднократных вызовов приехали молоденькие. Они начали реанимировать, но не получалось у них. Снова вызвали – уже реанимацию. Приехал мужчина, видно, что опытный, но время было упущено».

В пресс-службе департамента здравоохранения региона ответили, что вызов поступил в 16.05, ближайшая свободная бригада была незамедлительно направлена на срочный вызов, на месте они уже были через девять минут и сразу же приступили к реанимации. К оказанию помощи спустя 10 минут присоединилась ещё одна бригада. В ведомстве отметили, что в обеих бригадах в составе опытные медики с большим стажем работы. Борьба за жизнь пациента продолжалась в течение длительного времени, к сожалению, их совместные усилия не оживили мужчину.

– Что касается очевидцев: если они до прибытия бригады определили отсутствие пульса и дыхания и приступили к проведению непрямого массажа сердца, то это было грамотным и оперативным действием в рамках первой помощи. От поступления первого звонка на скорую до прибытия медиков прошло 9 минут: есть фиксация и запись приёма вызова. Система учёта приёма вызовов автоматическая, её обмануть невозможно. Вызов принимается с первого раза, даже если одновременно несколько человек с места происшествия вызывали экстренную службу. В стрессовой ситуации субъективное восприятие времени может отличаться от реального, – пояснили в департаменте.

Под постом в социальных сетях написала и супруга умершего. Она поблагодарила медиков, которые пытались реанимировать ее мужа. «У него с 2013 года был инсульт, находился на инвалидности, но ухаживал за собой сам. Был бодрый и болезнь не ощущал», – сообщила женщина.