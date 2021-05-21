Погода на 21 мая в Тюмени: до плюс 30

В Тюмени до плюс 30. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 мая, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 25 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь – грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.