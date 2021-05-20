В Тюмени идет подготовка к строительству второго кольца окружной дороги. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени идет подготовка к строительству второго кольца окружной дороги. Для начала местным властям нужно выяснить, если ли на пути объекты культурного наследия. В настоящее время планируется проведение государственной историко-культурной экспертизы на наличие или отсутствие объектов культурного и археологического наследия.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что эти работы специалисты проведут на землях, где пройдет второе транспортное кольцо, а именно: на участке от автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский до федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень.

Начальная стоимость контракта составляет 159 тысяч рублей. Средства выделят из областного бюджета. Итоги аукциона подведут 31 мая. Срок исполнения составляет два месяца с момента заключения контракта.