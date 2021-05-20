В Тюмени пришкольные лагеря обеспечат масками и антисептиками. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в большинстве районов с 1 июня заработают детские лагеря с дневным пребыванием. Сейчас межведомственные комиссии проводят оценку их готовности к приему ребят. Учреждениям необходимо получить разрешение СЭС, которое выдает областное управление Роспотребнадзора.

– Все смены будут организованы с соблюдением мер профилактики COVID-19 и с проведением ежедневных утренних фильтров с термометрией. К открытию лагерей все школы будут обеспечены в нужном количестве средствами индивидуальной защиты, антисептиками, обеззараживателями воздуха, санитайзерами и дезинфицирующими средствами, – сообщили в оперативном штабе региона.

Кстати, тестировать на коронавирус не планируют ни педагогов, ни вожатых. Детям также дополнительных справок предоставлять не надо, потому что все профилактические медосмотры они проходят в течение года. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.