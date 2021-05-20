Сбер приглашает жителей Тобольска на Зеленый Марафон. Фото - Сбер.

Сбер впервые проведет «Зеленый Марафон» в Тобольске. Мероприятие состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды. В этом году спортивный праздник банка пройдёт в 180 городах России при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и платформы СберВместе.

Жители и гости города Тобольска смогут принять участие в «Зеленом Марафоне» в онлайн-формате. Для этого необходимо 5 июня пробежать любую дистанцию больше одного километра с помощью одноименного мобильного приложения, скачать которое можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play. Добежав до финишной зоны, находящейся на Красной площади у фонтана с 10 до 17 часов, участники забега получат специальный сувенир.

Приложение «Зеленый Марафон» – это помощник по здоровому и экологичному образу жизни, где доступны регистрация на забег и полная информация о проекте. В день забега топ-100 пользователей приложения получат памятные призы с символикой мероприятия. В приложении есть видео беговых упражнений, тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км, беговые и экологические челленджи, возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах, промокоды участникам от экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы приглашаем всех, независимо от возраста и уровня физической подготовки, присоединиться к спортивному празднику. Благодаря технологичности проекта принять участие в онлайн-забеге могут люди из самых разных уголков нашей страны. Каждый километр участников забега 5 июня будет приравнен одному рублю пожертвований на посадку новых деревьев.

Зарегистрироваться для участия в экологическом забеге можно на сайте https://greenmarathon.ru/. Регистрация доступна до 28 мая.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.