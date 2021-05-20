Эковолонтеры-нефтяники провели урок экологии для школьников Губкинского. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Для старшеклассников средней школы № 4 города Губкинского волонтеры «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества НК «Роснефть», организовали экоурок. На мероприятии сотрудники предприятия рассказали школьникам о ситуации в мировой экологии и возможностях каждого человека сделать планету чище.

Волонтёры презентовали экологические мероприятия, которые реализуются на территории ЯНАО, и привели примеры реализации экоакций на предприятии. В «РН-Пурнефтегазе» осуществляется сбор батареек в специальные экобоксы, регулярно проводятся субботники на месторождениях и в городской черте. В течение летнего сезона экоактивисты компании проводят очистку города Губкинского, лесных зон и набережных от мусора, высаживают деревья в скверах на территории города. Каждый год с помощью спецтехники вывозят из лесных зон сотни кубометров мусора. А для предотвращения повторного загрязнения вблизи мест складирования мусора устанавливают фотоловушки.

В завершение экоурока волонтеры провели для школьников мастер-класс по выращиванию микрозелени. Сотрудники предприятия вместе с учащимися посадили семена кориандра, люцерны, салата, моркови и редиса в биоразлагаемые контейнеры. Ребята забрали контейнеры с семенами домой, чтобы выращивать на подоконнике свежую и полезную для здоровья зелень.