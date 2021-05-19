Лесные пожары в Тюменской области – 2021: огонь подобрался к птицефабрике

В Тюменской области огонь подобрался к птицефабрике. Фото - "Тюменский район" в ВК.

В Тюменском районе огонь подобрался к птицефабрике «Боровская». Возгорание было обнаружено около 12.00.

– В настоящее время идет локализация ландшафтного пожара. Тушить пламя помогают сотрудники птицефабрики, МЧС, добровольные пожарные дружины. Кроме того, задействован транспорт на подвозе воды с птицефабрики, пожарная машина и экскаватор, – рассказали в пресс-службе администрации района.

Помощь оказывает и авиация, а именно вертолет. Ориентировочная площадь пожара составляет порядка трех гектаров. В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенному пункту и предприятию нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область прибыл первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Он будет координировать действия сил и средств спасателей и контролировать принимаемые меры по тушению природных пожаров.