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Общество19 мая 2021 14:23

В Тюмени временно изменится схема движения автобусов 41-го маршрута

Это произойдет из-за ремонтных работ на улице Рижской
Сергей Швецов
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В Тюмени 41-ый маршрут временно изменит схему движения.

В Тюмени 41-ый маршрут временно изменит схему движения.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени пассажирский транспорт, следующий маршрутом № 41, изменит схему движения. Это нововведение временное и будет действовать с 30 мая по 19 июня.

– Именно столько будут длиться производственные работы на улице Рижской, где курсируют автобусы этого маршрута. Их направят в объезд перекрытого участка. На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области