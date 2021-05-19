В Тюмени временно изменится схема движения автобусов 41-го маршрута

В Тюмени 41-ый маршрут временно изменит схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени пассажирский транспорт, следующий маршрутом № 41, изменит схему движения. Это нововведение временное и будет действовать с 30 мая по 19 июня.

– Именно столько будут длиться производственные работы на улице Рижской, где курсируют автобусы этого маршрута. Их направят в объезд перекрытого участка. На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.