В Тюмени из-за забега перекроют участок дороги в центре города. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени из-за забега перекроют участок дороги в центре города (см. схему). Это произойдет 30 мая с шести утра до 16.30.

– В это время будет проводиться мероприятие «ЗабегРФ». Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

В компании предупредили, что в движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).