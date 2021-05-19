В Тюмени пропавшую девочку нашли с помощью родительского чата. Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

В Тюмени пропавшую девочку нашли с помощью родительского чата. Инцидент произошел накануне, 18 мая, в районе семи часов вечера.

Именно в это время на горячую линию местного поискового отряда «ЛизаАлерт» поступила срочная заявка на ребенка. Отряд тут же объявил сбор и к 19.30 был на месте происшествия.

– Осматриваются все ТРЦ: «Матрешка», «Гудвин», «Премьер», «Остров», «Солнечный», поступают самые свежие свидетельства: «Да! Видели! 5 минут назад». Совместно с добровольцами ребёнка ищут неравнодушные люди, состоящие в одном из родительских чатов, – рассказали в «ЛизаАлерт».

В итоге девочку удалось оперативно найти.