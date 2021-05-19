В Ишиме третий день эвакуируют школьников из-за сообщений о бомбах. Фото редакции «Ишимская правда».

В Ишиме третий день эвакуируют школьников из-за сообщений о бомбах. Сегодня, 19 мая, снова, как и ранее два дня подряд, на адреса электронных почт образовательных учреждений города аноним прислал сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

– На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники 1-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 12-й и 31-й городских школ, лицея, коррекционной и художественной школ. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка, – сообщили в пресс-службе администрации города Ишима.