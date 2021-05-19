Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2021 года увеличилось на 51 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 36 107 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 390 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 561 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 965 летальных исходов, выздоровели 4 581 787 человек.