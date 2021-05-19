В Тюмени отремонтируют дороги к медучреждениям. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени отремонтируют дороги к медучреждениям. Их общая протяженность составит порядка семи километров.

– Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное, быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей, – отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

В Комитете по связям с общественностью и СМИ сообщили, что дорожная техника уже работает на улице Московский Тракт – по ней жители Калининского округа идут к поликлинике № 5. Здесь отремонтируют чуть более километра дороги. На сегодняшний день отремонтированы смотровые и дождеприёмные колодцы, бордюры, тротуары.

Кроме того, в планах ремонт дороги в микрорайоне Антипино по Старому Тобольскому тракту, где находится филиал поликлиники № 6. Специалисты восстановят дорожное основание, заменят водопроводные трубы, укрепят обочины и отремонтируют пешеходные дорожки. Качественное дорожное покрытие появится и на улице Щербакова у Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области.