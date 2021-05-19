В Ялуторовске мужчина, вернувшийся домой под утро, ударил сожительницу сковородой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений 33-летней женщине. Участковый установил и задержал подозреваемого.

Инцидент произошел между сожителями. Мужчина утром вернулся от приятелей, в гостях у которых распивал спиртное. Глава семейства хотел дома взять деньги и снова отправиться к друзьям. На данной почве между мужчиной и женщиной возникла ссора.

– Схватив сковороду, потерпевшая замахнулась на сожителя. Мужчина выхватил кухонный инвентарь из рук женщины и ударил ее по голове. Ялуторовчанке понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого местного жителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание согласно санкции данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.