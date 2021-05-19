Более 30 тысяч бюджетных мест откроют в региональных вузах России

Фото: ТюмГУ

В ближайшие два года в российских вузах дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны.

– Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира, – подчеркнул президент.

Среди вузов Тюменской области в 2021 году наибольшее количество бюджетных мест предоставляет Тюменский государственный университет – 1 408. Из них 446 отдано направлениям обучения института математики и компьютерных наук. Нет бюджетных мест по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Журналистика» и другие.

Опорный Тюменский индустриальный университет готов предоставить 735 бюджетных мест по направлению «Строительство», еще 226 – будущим нефтяникам, однако нет «бюджета» на специальности «Нефтегазовая техника и технологии», «Машиностроение», «Математика и компьютерные науки», «Техносферная безопасность», «Бизнес-информатика», «Торговое дело» и другие.

В ГАУ Северного Зауралья лидирует по бюджетным местам «Агроинженерия» – 121 место из 502. Нет бюджетных мест по направлениям: «Биология», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и водопользование».

Лидером по охвату специальностей, на которые можно выучиться за счет государства, стал Тюменский государственный медицинский университет. В вузе есть бюджетные места на всех направлениях. На «Лечебное дело» смогут поступить 378 бюджетников-очников из 562, на «Педиатрию» — 125 абитуриентов.

В Тюменском государственном институте культуры предусмотрено 95 бюджетных мест. Нет бюджетных мест на «Истории искусств» и «Библиотечно-информационной деятельности».

Кроме того, по поручению президента регионы получат дополнительную поддержку из бюджета страны в размере 10 млрд рублей «на капитальный и текущий ремонт зданий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, основным направлением деятельности которых является подготовка педагогических кадров, а также на оснащение таких организаций оборудованием». О выполненных работах обязаны будут доложить до 15 декабря 2021 года, далее – один раз в полгода.