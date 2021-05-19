АО «Транснефть - Сибирь» подвело итоги конкурса «Лучший по профессии». Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» подвели итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Всего в мероприятии приняли участие 124 человека – это победители первого этапа, который проходил в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» от Нового Уренгоя (ЯНАО) до Тюмени.

В конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузовых автомобилей, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора, охранники. Мастерство участников оценивали главные специалисты центрального аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь».

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Стоит отметить, что при выполнении практических и теоретических заданий конкурсанты демонстрировали высокий уровень знаний нормативной документации в своей профессиональной области, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией. В ходе мероприятия соблюдались все необходимые санитарные меры.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Конкурс профессионального мастерства – это важный элемент кадровой политики АО «Транснефть – Сибирь». Мероприятие призвано повысить престиж рабочих профессий и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Победители второго этапа конкурса «Лучший по профессии» представят АО «Транснефть – Сибирь» в соревнованиях на уровне ПАО «Транснефть», которые пройдут в Тюмени в августе 2021 года.