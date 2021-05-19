«Часто стала ждать автобус». Тюменка пожаловалась на работу пассажирского транспорта и пожалела кондукторов

Тюменка пожаловалась на работу пассажирского транспорта. Фото - car72.ru.

Жительница Тюмени в социальных сетях пожаловалась на неудовлетворительную, по ее мнению, работу пассажирского транспорта. Она отметила, что в последнее время стала часто подолгу ждать автобус, который почему-то не приходит по времени.

– Решила поинтересоваться у водителей и кондукторов, почему так получается. Все в один голос говорят, что нет автобусов. Начали «жаловаться», что в автопарках нет запчастей, чтоб чинить сломанные автобусы, большинство выезжают уже сломанные. Несколько водителей мне сказали, что бывает и такое, что водитель приходит на работу, а транспортного средства нет, потому что его отдали на другой маршрут или его просто никто не отремонтировал, – рассказывает горожанка в посте в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Также она пожалела кондукторов, которым приходится в жару работать с включенными печками из-за того, что «автобусы кипят».

– Почему в нашем самом лучшем городе земли не могут позаботиться о нормальных условиях труда? Почему пассажиры должны ездить на неисправных автобусах, терять время своё на пересадки? Почему мы должны ездить на автобусах с кондиционером, где не работает кондиционер?, – спрашивает женщина.

В пресс-службе администрации города ответили, что расписание движения автобусов по маршрутам областной столицы разработано с учётом сложившегося пассажиропотока по каждому маршруту и направлению, и движение автобусов осуществляется строго по расписанию.

– Каждый день перед выпуском на линию автобусы проходят предрейсовый осмотр и автобусы с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация, не выпускаются на линию. На случай неисправности у перевозчиков предусмотрены резервные транспортные средства. Также следует понимать, что технологический процесс распределения, а при необходимости перераспределения автобусов между маршрутами перевозчики осуществляют самостоятельно. Выполнение рейсов по маршрутам города Тюмени составляет более 96%, и это высокий уровень как технической готовности автобусов, так и эксплуатационных показателей, – заявили в ведомстве.

КСТАТИ

Сообщить о нарушениях работы автобусов с указанием даты, времени, номера маршрута, госномера автобуса можно по бесплатному телефону справочной службы МКУ Тюменьгортранс 8-800-250-07-22.