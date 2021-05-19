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Происшествия19 мая 2021 9:35

Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня

В регионе сформированы добровольные пожарные формирования
Сергей Швецов
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Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня. Фото редакции "Призыв", Юргинский район.

Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня. Фото редакции "Призыв", Юргинский район.

Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня. В регионе сформированы добровольные пожарные формирования. На сегодняшний день со стихией борются 964 человека и 131 единица техники.

– Природные пожары тушат лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральная служба авиалесоохраны из других регионов страны, а также парашютно-десантная пожарная служба ФБУ «Авиалесоохрана». Привлекаются подразделения МЧС России, добровольные пожарные формирования, муниципальная пожарная охрана и даже арендаторы лесных участков, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве добавили, что по мере изменения ситуации в районах области проводится оперативная передислокация лесопожарных формирований. Местное население также активно помогает тушить пожары, защищая населённые пункты.

ЧППожары в Тюмени и Тюменской области