Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня. Фото редакции "Призыв", Юргинский район.

Тюменцы помогают спасателям защищать населенные пункты от огня. В регионе сформированы добровольные пожарные формирования. На сегодняшний день со стихией борются 964 человека и 131 единица техники.

– Природные пожары тушат лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральная служба авиалесоохраны из других регионов страны, а также парашютно-десантная пожарная служба ФБУ «Авиалесоохрана». Привлекаются подразделения МЧС России, добровольные пожарные формирования, муниципальная пожарная охрана и даже арендаторы лесных участков, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве добавили, что по мере изменения ситуации в районах области проводится оперативная передислокация лесопожарных формирований. Местное население также активно помогает тушить пожары, защищая населённые пункты.