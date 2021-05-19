В Тюмени на Юрнеделе рассмотрят реализацию проекта «Жилье и городская среда». Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Постоянной традицией Юридической недели в Тюмени является рассмотрение хода и юридических аспектов реализации национальных проектов России. На XII Юрнеделе – 2021 будет рассматриваться реализация проекта «Жилье и городская среда» реализуемый в рамках выполнения Указа Президента № 204.

Как отметил заместитель главы г. Тюмени Владимир Третьяков, «актуальной темой для обсуждения в рамках мероприятий Юридической недели в Тюмени является вступивший в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий». Закон № 494-ФЗ по-новому излагает вопросы комплексного развития территорий и расширяет его возможности. Данным Законом № 494-ФЗ изменена терминология и структура нормативной базы в области комплексного развития территорий, виды комплексного развития территорий, а также процедуры его осуществления.

Изменения направлены на достижение целей комплексного развития территорий, в частности на обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами».

Общественные отношения в сфере градостроительства и земельные отношения, являются базовыми для построения основ экономики семей, коммерческих организаций, государства и муниципальных структур. Таким образом, правовое регулирование данных вопросов представляется актуальным на каждом из этапов экономического развития. Законодательство ежегодно меняется, данные изменения важно знать и правильно применять.

Модератор круглого стола, Николай Когошвили, член Совета ЗСПП, управляющий партнер компании TOP LEGAL CONSULTING обратил внимание на то, что «обозначенная тема интересна не только профессионалам, юристам, практикующим в данном правовом сегменте, профильным органам государственной и муниципальной власти, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности городов, но и гражданам с активной гражданской позицией. Известно, что не все жители подъезда, двора, улицы принимают участие в улучшении условий окружающей действительности. Однако, именно благодаря активным и неравнодушным членам общества происходит улучшение инфраструктуры городской среды, развитие креативных индустрий, повышается материальный и культурный уровень жизни каждого человека и общества конкретного города или района».

До 2024 г. на реализацию проекта планируется направить 944,2 млрд. руб. (по версии проекта от 16 августа 2018 г.). Из них на жилищные программы предполагается направить 271 млрд. руб., на расселение аварийного жилья – 311 млрд. руб., на создание комфортной среды поселков и городов – 362 млрд. руб.

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает реализацию комплексных проектов развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов. Принципиальным условием остается максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий. Отдельное внимание будет уделено проектам развития городской среды в малых городах, пригородах и исторических поселениях.

Как отметил со-председатель Совета ЗСПП, гендиректор КК «ПРЭФИШ» Сергей Шатохин, «в период пандемийного года люди особо остро ощутили на себе выражение что такое «быть запертым в четырех стенах». С первого рабочего дня после карантина к нам в компанию приходят люди, желающие либо капитализировать и коммерционализировать имеющиеся земельные ресурсы, либо купить себе земли. и эта тенденция сохранилась по сей день. Этому поспособствовало и анонсирование разработанной Минстроем РФ программы по поддержке строительства индивидуального жилья в объеме почти 138 миллиардов рублей. Поэтому в рамках обсуждения данного нацпроекта очень важно обсуждать комплексное развитие при застройке пригородных и загородных территорий».

Также в рамках темы будут обсуждаться вопросы снижения административной нагрузки на застройщиков, оперативного подключения к сетям, развития городского малоэтажного строительства и комплексного освоения загородных территорий.

Кроме того, создание комфортной городской среды невозможно без качественной работы управляющих компаний и других предприятий ЖКХ по обслуживанию жилого и нежилого фонда.

Как отметила со-модератор круглого стола Евгения Червякова, Член Совета ЗСПП, управляющий партнер юридической фирмы «Базис», «вопрос качественного обслуживания жилого и нежилого фонда волнует каждого. Планируем обсудить в ходе панельной дискуссии с представителями департамента ЖКХ и ГЖИ те критерии, по которым следует оценивать работу УК, и ведется ли такая оценка. На самом деле, такие критерии уже предусмотрены в паспорте нацпроекта. Надеюсь, они помогут всем нам получить ориентиры, например при выборе управляющей компании».

Одна из целей нацпроекта – создание и внедрение системы оценки качества жилищно-коммунальных услуг, которая возможна по следующим показателям: количество предписаний и срок их устранения, сокращение количества аварий, удовлетворенность предприятий и граждан качеством управления многоквартирными домами, соблюдение УК условий лицензирования. В рамках темы предлагается обсудить, как сейчас осуществляется контроль за деятельностью УК и предложение по созданию рейтинга УК в Тюмени и Тюменской области.