Погода на 20 мая в Тюмени: на город идет жара

На Тюмень снова надвигается жара. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 мая, в Тюмени до самого вечера будет держаться пасмурная погода и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 11 градусов, днем – плюс 26 – 27. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 23 градуса. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреную погоду без дождя.