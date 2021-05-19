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Происшествия19 мая 2021 8:39

В Тюмени осудят мужчину, застрелившего сына

Горожанин был знатным охотником
Сергей Швецов
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В Тюмени осудят мужчину, застрелившего сына.

В Тюмени осудят мужчину, застрелившего сына.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Трагедия произошла 10 декабря 2020 года утром на дачном участке в садовом товариществе областного центра.

– Обвиняемый и его 32-летний сын поссорились на почве длительного конфликта. Отец, являющийся опытным охотником, вооружился ружьем и выстрелил в сына, попав в область сердца. Потерпевший от полученных ран скончался, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого его передадут в суд для рассмотрения по существу.

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