В Тюмени задержали педофила. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Местного жителя подозревают в действиях сексуального характера над несовершеннолетним.

– В неустановленный период 2021 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении малолетнего преступления против половой неприкосновенности, – прокомментировали в региональном Следственном комитете.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и генетическая.

Следователь допрашивает свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.