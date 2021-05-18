Ученики Школы фермера в Тюмени завершают обучение практическими занятиями

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17 мая слушатели образовательного проекта «Школа фермера», реализуемого в Тюмени Россельхозбанком на базе ГАУ «Северного Зауралья» и при поддержке областного департамента АПК, посетили заключительные практические занятия. Впереди защита выпускных работ.

Слушатели курса «Молочное скотоводство» прошли практику на предприятии Ялуторовского района АО «Приозерное». Здесь ученики познакомились с процессом содержания КРС и внедренным на предприятии мер, призванных повысить продуктивность, период хозяйственного использования и качество жизни животных. Внимание слушателей было акцентировано на определении системы и способа содержания, ухода за животными, а также кормления КРС.

- Очень понравилось хозяйство. Мы от первого лица смогли наблюдать все тонкости технологических процессов. Информация изложена очень интересно, доступно и просто для понимания, - рассказала участница проекта Елена Костина.

Практические занятия по направлению «Овцеводство» состоялись в Заводоуковском районе в КХ «Дружба». Овцеводство является одним из направлений деятельности предприятия. На текущий момент поголовье эдильбаевской породы более 1000 голов, при этом маточное поголовье - 700 голов. Специалисты крестьянского хозяйства рассказали о процессе организации производства, поделились особенностями, позволяющими эффективно организовать самостоятельную деятельность слушателей.

Вместе со слушателями на производственных площадках присутствовала директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева. По ее словам, приобретенные знания и умения стали еще одним «кирпичиком» для формирования комплекса компетенций будущих фермеров.

- Мы благодарим руководство практических площадок за оказанное содействие в образовательном процессе. Именно непосредственная практическая деятельность открывает возможность студентам для осмысления теоретических подходов, и формированию собственных знаний. Я желаю удачи ученикам на предстоящей защите выпускных проектов! - резюмировал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Защита выпускных работ пройдет 19-20 мая.