Тюменцы могут присоединиться к всероссийскому марафону «Новое знание»

Фото: с сайта marathon.znanierussia.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров, соучредитель компании Apple Computer, изобретатель Стив Возняк, художественный руководитель театра имени Табакова Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие станут спикерами просветительского марафона «Новое знание». Цикл мероприятий состоится 20 – 22 мая в восьми городах России.

Для слушателей марафона подготовили более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, их проведут более 150 российских и зарубежных деятелей науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеров ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Подключиться к трансляции и посмотреть выступления могут все желающие на сайте marathon.znanierussia.ru.

Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. По замыслу организаторов российского общества «Знание», марафон станет отправной точкой для новых форматов работы современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.