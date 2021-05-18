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Происшествия18 мая 2021 15:21

«Угрозы селу Богандинское нет». В Тюменской области борются с крупным лесным пожаром

Ситуация находится под контролем спасателей
Сергей Швецов
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В Тюменской области борются с крупным лесным пожаром.

В Тюменской области борются с крупным лесным пожаром.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области спасатели продолжают локализовывать крупный лесной пожар. Его общая площадь составляет 172 гектара.

– В ликвидации принимают участие 50 человек и 16 единиц техники. Ситуация под контролем. Угрозы селу Богандинское нет, – сообщил оперативному штабу директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков в свою очередь рекомендовал привлекать к борьбе с огнем арендаторов, добровольцев и всех желающих.

– Обстановка с природными пожарами в нашем округе сложная. Советую всем не появляться в лесах, не разжигать костры и вообще соблюдать пожарную безопасность. Лес – это наше богатство. Чтобы его сохранить, нам необходимо всеми силами бороться с лесными пожарами, – резюмировал он.

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