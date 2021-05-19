У автовокзала в Тюмени сегодня отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 мая, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 16.00 отключение произойдет на пересечении улиц Пермякова и Энергетиков, а также у автовокзала на улице Пермякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.