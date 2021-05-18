Зампред тюменской облдумы Виктор Рейн: «Область достойно выдержала испытание ковидом». Фото - duma72.ru.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн заявил, что область достойно выдержала испытание коронавирусом. По его словам, об этом говорят основные параметры бюджета региона.

– Пандемия коснулась всего: от экономики до социальной сферы. Это был новый вызов, на который органы государственной власти области оперативно и эффективно отреагировали. Помощь реальному сектору и представителям бизнеса принесла свои положительные плоды. Индекс промышленного производства вырос за 2020 год на 21 процент. План по доходам выполнен на 112 процентов. На 16 миллиардов рублей выросли расходы на соцподдержку, – отметил вице-спикер регионального парламента.

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов в свою очередь подчеркнул, что противодействие пандемии потребовало пересмотра первоначальных планов и перегруппировки финансовых ресурсов – дополнительные средства пришлось выделить на сферу здравоохранения и социальной политики.

– Значительное количество спортивных, культурно-просветительских и образовательных программ были приостановлены или переведены на дистанционный формат. Замедление экономической жизни привело к вынужденному переносу сроков поставок товаров и выполнения подрядных работ по государственным контрактам. Все эти обстоятельства повлияли на выполнение областного бюджета в отчетном периоде. Так, расходы областного бюджета за отчетный год составили почти 210 миллиардов рублей, что на 14 миллиардов выше уровня расходов 2019 года, – отметил начальник ведомства.

Он также сообщил, что более половины расходов областного бюджета заняли расходы социального характера – это на 16 млрд больше, чем в 2019 году. Так, по программе здравоохранение расходы составили более 33 млрд рублей, более 7 млрд из них направили на мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

– Был создан запас реагентов и лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам. Восемь миллиардов рублей направлены на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. Более семи миллиардов рублей направлены на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию для неработающего населения. Осуществлялось обеспечение медикаментами льготных категорий граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Для приема пациентов развертывались моноинфекционные госпитали, – перечислил Таранов, резюмируя свой спич.