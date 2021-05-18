Тюменские энергетики оперативно устранили последствия урагана в регионе. Фото - «Россети Тюмень».

Бригады энергетиков «Россети Тюмень» оперативно устранили последствия обрушившегося на Тюменскую область циклона.

Напомним, ранее из-за урагана, который прошел в регионе 17 мая 2021 года, наблюдались локальные нарушения электроснабжения. Основной причиной стал схлест проводов на воздушных линиях электропередачи – по данным МЧС, порывы ветра достигали 35 м/с.

В результате стихии больше всего пострадали Тобольский и Вагайский районы. Однако уже к 23.30 местного времени 17 мая энергетики «Россети Тюмень» восстановили энергоснабжение всех населенных пунктов в зоне ответственности филиала «Тюменские электрические сети». В результате оперативных аварийно-восстановительных работ средняя продолжительность возобновления энергоснабжения составила менее полутора часов.

По оперативной информации на 12.00 местного времени 18 мая электроснабжение населенных пунктов, подключенных к сетям «Россети Тюмень», осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время энергетики отрабатывают точечные заявки жителей в потребительской сети 0,4 кВ. К ликвидации локальных последствий прохождения штормового фронта привлечены 11 бригад в составе 33 человек и 11 единиц техники.