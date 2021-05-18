Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2021 года увеличилось на полсотни. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 36 056 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 60 человек выздоровели (за весь период - 34370), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 459 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 –на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 957 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 575 летальных исходов, выздоровели 4 572 226 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса – 19 200 доз «Гам-Ковид-Вак» и 810 доз «ЭпиВакКорона». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 224 443 доз, «ЭпиВакКорона» – 8 600.

Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 172 647 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 106 908 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито в первом туре 7 039 человек, полный курс прошли 2 479.