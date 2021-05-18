В Тюмени компания задолжала 110 работникам более 19 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени нефтегазовая компания задолжала 110 работникам более 19 миллионов рублей. Деньги удалось получить благодаря судебным приставам, у которых находились исполнительные листы о взыскании заработной платы.

– Работники предприятия в течение двух месяцев не получали заработную плату. Представитель организации-должника умышленно не планировал задержку с зарплатой своим сотрудникам. По его словам, она была бы выплачена вовремя, если бы не возникли трудности с оплатой заказчиками проделанной работы, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что пришлось применять меру принудительного воздействия на должника, а именно: обращение взыскания на дебиторскую задолженность. Когда деньги поступили на расчетный счет, вся сумма долга распределилась между взыскателями.