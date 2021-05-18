В Тюменской области по ночам ремонтируют участок трассы. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области по ночам ремонтируют четырехкилометровый участок трассы Ялуторовск – Ярково. Сейчас работы идут на последнем участке – с 91-го по 92-й километр. Объект планируют сдать в конце мая.

С конца апреля специалисты уже выполнили фрезерование участков, устройство нижнего слоя из асфальтобетонного покрытия и верхнего – из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

– Устройство верхнего слоя дорожного покрытия на обходе Тюмени дорожники выполняют в темное время суток, чтобы не создавать пробки на дороге. В этом году будет отремонтирована правая проезжая часть объездной дороги от Велижанского до Тобольского тракта и развязка на пересечении с Тобольским трактом – это более восьми километров, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства региона Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области запланирован ремонт 123 объектов общей протяжённостью почти 150 километров.