В Тюмени дачник гонялся с топором за сестрой, которая хотела засадить огород цветами вместо картофеля. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение о том, что в одном из садоводческих товариществ на Велижанском тракте пожилой мужчина с топором гонятся по дачному участку за женщиной. Стражи порядка выехали на место и задержали 64-летнего местного жителя, ранее не судимого.

Подозреваемый пояснил, что сначала они с его 65-летней сестрой распивали спиртное, а после поссорились из-за распределения грядок под посадки. Мужчина хотел засадить огород морковью и картофелем, а его родственнице больше нравилась идея с цветами.

– В пылу ссоры горожанин схватился за лежащий рядом топор и решил аргументировать им свою точку зрения. Услышав шум ссоры, соседи по дачному участку поспешили обратиться в полицию, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящий момент отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.