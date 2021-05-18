В Тюмени спасли мужчину с ранением груди, потерявшего полтора литра крови

В Тюмени спасли мужчину с ранением груди, который потерял полтора литра крови. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменской ОКБ № 2 спасли мужчину с серьезным ранением подключичной вены. Пациента доставили в больницу в четыре утра, его приняла молодой врач-хирург Дарья Зыкова.

– К счастью, ранение было непроникающим – кровь не пузырилась, как это происходит при повреждении плевральной полости. Тем не менее коллегиально решили ушить рану, чтобы остановить кровопотерю, – рассказала Зыкова.

По ее словам, операция длилась около 40 минут, за это время удалось полностью остановить кровотечение, восстановить сосуд и ушить рану.

Из-за травмы мужчина потерял полтора литра крови. В реанимации, куда его перевели после операции, пациенту восполнили кровопотерю донорской кровью. Через два дня состояние тюменца улучшилось и его перевели в общую палату. Полное восстановление заняло ещё несколько дней, после чего мужчину выписали на амбулаторное наблюдение.