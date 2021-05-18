В Тюменском районе из-за пожаров эвакуировали свыше 1300 человек. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменском районе из-за пожаров эвакуировали свыше 1300 человек. Особенно напряженной ситуация была вчера в районе деревни Железный Перебор. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

– Из-за реальной угрозы было принято решение о проведении эвакуации жителей населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, СНТ «Солнышко», центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», Винзилинского психоневрологического дома-интерната, санаторного центра «Витязь», санаториев «Хвойный», «Градостроитель», пациентов Областной клинической психиатрической больницы, находящихся на стационарном лечении в посёлке Винзили, – рассказал Михнович.

Стоит отметить, что приход на территорию района грозового фронта только усложнил условия на пожаре: пламя обошло противопожарные барьеры и поглотило 25 дачных домиков, 22 строения удалось спасти. К счастью, обошлось без пострадавших.

За сутки в Тюменской области зарегистрировано 14 природных пожаров на общей площади 1 936 га. Действует 23 природных пожара на общей площади 22 444 га.