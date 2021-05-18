В Тюменскую область поступило еще более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса – 19 200 доз «Гам-Ковид-Вак» и 810 доз «ЭпиВакКорона». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 224 443, «ЭпиВакКорона» – 8 600.

– Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 172 647 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 106 908 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито в первом туре 7 039 человек, полный курс прошли 2 479, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве также сообщили, что вакциномобили выезжают в отдаленные населенные пункты, также работают временные пункты в торговых центрах. Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно в онлайн-режиме.

Напоминаем, в Тюменской области продолжается вакцинация от COVID-19. Вакцинация – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни, для этого нужно привить 60 – 70% жителей региона.