Из школ Ишима снова эвакуируют учеников. Фото - "Администрация города Ишима" в ВК.

На адреса электронных почт образовательных учреждений Ишима сегодня, 18 мая, снова поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Идет проверка.

– На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники всех городских школ и воспитанники большинства дошкольных учреждений. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи, – сообщили в администрации города.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что настоящий переполох случился накануне, 17 мая, в школах Ишима. Какой-то шутник на электронную почту 11 школ и двух учреждений дополнительного образования прислал письма с сообщением о заложенных взрывных устройствах. В итоге было эвакуировано 6 037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника.