Пьяный тюменец нанес девушке более 20 ударов ножом. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 47-летнего жителя Бердюжского района, которого обвиняют в убийстве. Трагедия случилась накануне, 17 мая, в деревне Старорямова.

В одном из домов обвиняемый распивал спиртное с ранее незнакомой ему 25-летней потерпевшей. Во время застолья между ними произошел конфликт.

– Мужчина схватил нож и нанес девушке не менее 20 ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве отметили, что скоро специалист выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас же следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.