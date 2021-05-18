Жители Ишима стали жаловаться на мутную воду из кранов. Фото - "Администрация города Ишима" в ВК.

Жители Ишима стали жаловаться на мутную воду из кранов. В местном водоканале объяснили ситуацию.

– В последние дни разбор воды на городских сетях водоснабжения значительно увеличился, особенно вечером. Это связано с жарой. Так, например, огородники поливают водопроводной водой садовые участки, хотя она для этих целей не предназначена. Возросло и количество несанкционированных присоединений к городской сети – также для полива, – рассказал директор АО «Водоканал» Евгений Филимонов.

По его словам, другой причиной появления осадка в водопроводной воде стал сезон ремонтных и строительных работ на сетях водоснабжения, который стартовал 15 мая. Подключения к городской водопроводной магистрали также могут вызывать временное помутнение воды.

Если вы заметили мутность или осадок в воде из-под крана, обращайтесь в диспетчерскую службу «Водоканала» (7-96-36), специалисты выедут и быстро устранят проблему.