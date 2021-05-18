Под Тобольском ураган оставил без света почти четыре тысячи домов. Фото - "Тобольский муниципальный район" в ВК.

В Тобольском районе ураган оставил без света 3 690 домов. От стихии, которая нагрянула накануне, 17 мая, вечером пострадали 30 населенных пунктов.

– Сильный ветер оборвал провода, а в некоторых поселениях уронил опоры. Ночью последствия устраняли шесть дежурных бригад. Сейчас на месте аварий они продолжают работу, – сообщили в администрации Тобольского муниципального района.

В ведомстве добавили, что электричество восстановлено в 20 деревнях и сёлах. Специалисты обещают полностью вернуть свет в течение дня.