У тюменки украли четыре шубы и ювелирку на сумму свыше миллиона рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть полиции Тюменского района с сообщением о пропаже четырёх меховых шуб и ювелирных изделий обратилась жительница одной из деревень. Сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого – 40-летнего местного жителя – и доставили его в отдел. Выяснилось, что мужчина долго подрабатывал разнорабочим на территории дома у потерпевшей, у него имелись собственные ключи.

– Выбрав удобный момент, он совершил хищение, после чего сдал имущество по низкой цене в ломбард. Вырученные 800 тысяч рублей потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.