Тюменские подростки могут заработать на конкурсе видеороликов.
В Тюмени в рамках проекта «Крепкая семья» стартует конкурс видеороликов «Капсула времени». Необходимо записать видеоролик » послание себе 30-летнему и выложить его в своем профиле в соцсетях «Инстаграм» или «ВКонтакте.»
А чтобы было легче участникам составить свой рассказ, организаторы приготовили несколько вопросов, опираясь на которые можно сформулировать свое послание.
– Что для тебя будет самое важное?
– Чего ты хочешь достичь?
– Кем ты будешь работать?
– Где ты живешь? Чем тебе дорого это место?
– Будет ли у тебя семья? Если будет – какую традицию семьи твоих родителей ты обязательно сохранишь в своей семье?
– Какие места и страны ты посетишь?
– Как ты проводишь свободное время?
И конечно, каждый участник может проявить фантазию и вообще не использовать эти вопросы.
Условия конкурса:
1. Возраст участников – от 13 до 17 лет (включительно).
2. Место проживания участников – Тюменская область.
3. Сроки размещения роликов в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или «Тик-ток» – с 17 по 30 мая (включительно).
4. Продолжительность видео – до 1,5 минуты.
5. В посте под видео обязательно должны быть указаны:
– фамилия и имя участника;
– возраст участника;
– населенный пункт, в котором проживает участник;
– обязателен хэштег #КапсулаВремениТюмень
Ролики, не соответствующие ВСЕМ условиям конкурса, не принимаются к рассмотрению.
После окончания сбора видеороликов профессиональное жюри выберет трех победителей, которые получат призы:
1 место – 25 тысяч рублей;
2 место – 15 тысяч рублей;
3 место – 5 тысяч рублей.
Подведение итогов и объявление результатов конкурса 7 июня.
– В нашей профориентационной игротеке для подростков «Конструктория Pro» одна из активностей – «Арка желаний». Ребята командой должны построить из конструктора арку, устойчивую и достаточно высокую, чтобы под ней можно было пройти. Вторая часть задания – сформулировать свое желание, записать на листок, подвесить его на арку и пройти под ней. И вот здесь возникают проблемы. Многие, к сожалению, не умеют формулировать конкретные цели и желания. Но ведь, чтобы достигать успеха, необходимо четко понимать цель, к которой ты идешь. Наш конкурс «Капсула времени» – еще одна ступенька на пути развития подростков. И надеюсь, с его помощью многие задумаются о важности и ценности целеполагания, и сделают шаг в развитии этого навыка, – комментирует организатор конкурса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.