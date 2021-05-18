Тюменские подростки могут заработать на конкурсе видеороликов.

В Тюмени в рамках проекта «Крепкая семья» стартует конкурс видеороликов «Капсула времени». Необходимо записать видеоролик » послание себе 30-летнему и выложить его в своем профиле в соцсетях «Инстаграм» или «ВКонтакте.»

А чтобы было легче участникам составить свой рассказ, организаторы приготовили несколько вопросов, опираясь на которые можно сформулировать свое послание.

– Что для тебя будет самое важное?

– Чего ты хочешь достичь?

– Кем ты будешь работать?

– Где ты живешь? Чем тебе дорого это место?

– Будет ли у тебя семья? Если будет – какую традицию семьи твоих родителей ты обязательно сохранишь в своей семье?

– Какие места и страны ты посетишь?

– Как ты проводишь свободное время?

И конечно, каждый участник может проявить фантазию и вообще не использовать эти вопросы.

Условия конкурса:

1. Возраст участников – от 13 до 17 лет (включительно).

2. Место проживания участников – Тюменская область.

3. Сроки размещения роликов в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или «Тик-ток» – с 17 по 30 мая (включительно).

4. Продолжительность видео – до 1,5 минуты.

5. В посте под видео обязательно должны быть указаны:

– фамилия и имя участника;

– возраст участника;

– населенный пункт, в котором проживает участник;

– обязателен хэштег #КапсулаВремениТюмень

Ролики, не соответствующие ВСЕМ условиям конкурса, не принимаются к рассмотрению.

После окончания сбора видеороликов профессиональное жюри выберет трех победителей, которые получат призы:

1 место – 25 тысяч рублей;

2 место – 15 тысяч рублей;

3 место – 5 тысяч рублей.

Подведение итогов и объявление результатов конкурса 7 июня.

– В нашей профориентационной игротеке для подростков «Конструктория Pro» одна из активностей – «Арка желаний». Ребята командой должны построить из конструктора арку, устойчивую и достаточно высокую, чтобы под ней можно было пройти. Вторая часть задания – сформулировать свое желание, записать на листок, подвесить его на арку и пройти под ней. И вот здесь возникают проблемы. Многие, к сожалению, не умеют формулировать конкретные цели и желания. Но ведь, чтобы достигать успеха, необходимо четко понимать цель, к которой ты идешь. Наш конкурс «Капсула времени» – еще одна ступенька на пути развития подростков. И надеюсь, с его помощью многие задумаются о важности и ценности целеполагания, и сделают шаг в развитии этого навыка, – комментирует организатор конкурса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.